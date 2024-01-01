Масляные духи – это особые многокомпонентные составы с повышенной концентрацией масел. От обычного парфюма они отличаются отсутствием спирта, то есть при использовании нет негативного, пересушивающего воздействия на кожу. Ароматы насыщенные, мягкие, раскрываются сразу же после нанесения на кожу.

В состав масляных духов обычно входят:

альдегиды;

натуральный эмульгатор, в качестве которого обычно используется универсальное масло жожоба;

эфирные масла специй, деревьев, цветов и растений;

органические компоненты (не для всех).

Особенностью масляных духов является длительное звучание. Такие эфиры глубже проникают в кожу, оставляют тонкую пленку, которая не только продлевает звучание, но и увлажняет.

Правила нанесения масляных духов:

для такой парфюмерии требуются микродозы, так как ароматы густые, насыщенные, стойкие;

наносить можно только на чистую кожу, чтобы аромат не смешивался с телесными запахами;

наносить рекомендуется на теплые зоны – места с сосудами, локтевые сгибы, шею, запястья, виски;

можно наносить на влажные волосы, что обеспечит сохранение аромата до трех суток;

такие духи можно добавлять в шампуни, гели, кремы.

Ароматические композиции на основе масел не наносятся на одежду и ткани, так как они оставляют пятна. Также не рекомендуется смешивать их с другими запахами от косметики – дезодорантами, лаками для волос. Нельзя наносить их на места, где сосредоточены жировые и потовые железы, так как запах будет искажен. После нанесения кожу нельзя растирать, такие действия нарушают молекулярные соединения и способны сильно изменить аромат.